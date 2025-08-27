Trump: “Kısa Sürede Çoğunluğu Elde Edeceğiz”

TRUMP’IN CEVAPLARI

Trump, kabine toplantısı sonrasında basın mensuplarının Cook’un görevine son vermesiyle ilgili yönelttiği sorulara yanıt verdi. Cook’un yasal mücadeleye gireceğini açıklamasına dair görüşü sorulduğunda Trump, “Her zaman yasal mücadelelerim oldu. Yıllarca süren, sahtekar insanlarla yasal mücadelelerim oldu. (Cook) bir kural ihlali yapmış gibi görünüyor, ama o bir kural ihlali yapamaz, özellikle de bu kural ihlali, çünkü düşünürseniz, o mortgage oranlarından sorumlu” ifadelerini kullandı.

YENİ ADAYLAR ÜZERİNE DÜŞÜNCELER

Trump, Cook’un pozisyonu için bir isim düşünüp düşünmediğine dair soru üzerine bu görev için iyi adayların bulunduğunu belirtti. Fed Başkanı Jerome Powell’ı “kötü bir tavsiye” ile göreve aday gösterdiğini söyleyen Trump, “çok geç” lakabını taktığı Powell’ın ABD’ye büyük miktarda para kaybettirdiğini ve konut piyasasına zarar verdiğini ifade etti. Konut sektörünün iyi durumda olduğunu ancak “Powell’ın yüksek faiz oranları” nedeniyle sektörün olabileceğinden daha zayıf olduğunu vurguladı.

KONUT SEKTÖRÜ İÇİN ÇÖZÜMLER

Bu sorunların çok kısa sürede çözüleceğini aktaran Trump, “Neyse ki çok çabuk gidiyor” diyerek Fed Başkanının görev süresinin yakında dolacağına dikkat çekti. Trump, “Çok kısa bir süre içinde çoğunluğu elde edeceğiz, çoğunluğu elde ettiğimizde her şey harika olacak, konut piyasası hareketlenecek ve her şey harika olacak.” şeklinde ifade etti. Çok yüksek faiz ödendiğine değinen Trump, konut sektöründeki tek sorunun bu olduğunu belirtti ve “Faiz oranlarını biraz düşürmemiz gerekiyor ve bunu yaptığımızda, çok büyük bir fark olacak.” şeklinde değerlendirme yaptı.