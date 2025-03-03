Trump Kripto Para Açıklaması Piyasayı Yükseltti

Şu anda, 3 MART 2025 SABAHI İTİBARIYLA KRİPTO PARA PİYASASINDA HAREKETLİLİK

Kripto paralar, gün itibarıyla adeta bir parti havasında. Bunun nedeni, ABD Başkanı Donald Trump’ın “Bitcoin ve Ethereum’u devlet olarak elimizde tutacağız, hatta diğer kripto paralardan da bir rezerv yapacağız” şeklindeki açıklaması. Bu durum, sanki bir mağazanın “Büyük indirim başlıyor!” duyurusunu yapması gibi; yatırımcılar, hemen alım yapmak için harekete geçti. Bitcoin, kripto para dünyasının en büyük ve popüler temsilcisi olarak dikkat çekiyor. Dün akşam Bitcoin, %10 civarında bir değer artışı yaşadı ve fiyatı 93 bin doların üzerine çıktı. Yani, bir Bitcoin almak için 93.224 dolar ödemeniz gerekiyor.

ETHEREUM VE DİĞER KRİPTO PARALARDA ARTILAR

Ethereum ise Bitcoin kadar olmasa da, onun kadar popüler bir kripto para olarak %12 oranında bir artışla 2.457 dolara yükseldi. XRP, SOL ve ADA gibi diğer kripto paralar da bu coşku atmosferine katılarak bazıları %30, hatta %60’a varan artışlar yaşadı. Ancak, ani yükselişler genelde volatiliteyi de beraberinde getiriyor, bu da kısa vadede fiyat düzeltmelerinin olabileceği anlamına geliyor.

KRİPTO PARALARA OLAN GÜVEN ARTARAK PİYASADAKİ DEĞERİ YÜKSELİYOR

Peki bu yükselişin arkasındaki neden ne? Trump’ın “Kripto paraları destekleyeceğim” açıklaması, yatırımcıların güvenini artırdı. İnsanlar, “Madem ABD gibi büyük bir ülke bu işe giriyor, o zaman değerleri daha da artar” düşüncesiyle alım yapmaya başladı. Bu durum, tüm kripto paraların toplam değerinin bir günde %11’den fazla artarak 3 trilyon 110 milyar dolara ulaşmasına katkı sağladı. Bu da devasa bir piyasa değeri anlamına geliyor. Şu an piyasa “Herkes alalım, hadi biz de alalım!” havasında, ancak yine de dikkatli olmakta fayda var.