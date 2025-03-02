Trump Kripto Rezervi Talimatıyla Piyasaları Hareketlendirdi

KRİPTO REZERVİNİN AÇIKLANMASI

ABD Başkanı Donald Trump, uzun bir süredir merakla beklenen kripto rezervini resmi olarak duyurdu. Trump, Truth Social’daki resmi hesabında yaptığı açıklamada BTC, ETH, XRP, SOL ve ADA’yı içerecek bir ABD Stratejik Kripto Rezervi oluşturulması için direktif verdi. “Bitcoin ve Ethereum’u ben de seviyorum!” ifadesini kullanan Trump, başlangıçta rezervin yalnızca XRP, SOL ve ADA’dan oluşacağını belirtti. Ancak bir saat sonra yaptığı güncellemeyle BTC ve ETH’nin de bu rezerv içerisinde bulunacağını bildirdi.

KRİPTO REZERVİNİN AMACI

Trump, kripto rezervinin “Biden yönetiminin yıllardır sürdürdüğü yolsuz saldırıların ardından bu kritik sektörü yeniden ayağa kaldıracağını” savunurken, “ABD’yi dünyanın kripto başkenti haline getirmek için ne gerekiyorsa yapacağım!” dedi. Bu açıklamalar, Bitcoin ve Ethereum gibi önemli kripto paraların rezerv merkezi olacağına dair bir taahhüt olarak değerlendiriliyor.

KRİPTO PİYASASINDAKİ YÜKSELİŞ

Trump’ın rezerv duyurusundan sonra, kripto paralar önemli bir yükseliş yaşadı. Özellikle rezervde yer alacak olan ADA, yüzde 80 oranında bir artışla dikkat çekti. Kripto para piyasasında genel bir yükseliş dalgası görüldü; BTC, yüzde 8’in üzerinde bir artışla 92 bin dolara yaklaşırken, Ether ise 2 bin 500 dolar seviyelerine çıkarak kısa sürede yüzde 14’e yakın bir değer kazandı. Ayrıca, XRP ve SOL gibi paralar da güçlü artışlar gösterdi; XRP yüzde 36 artışla 3 dolara ulaştı, SOL ise yüzde 28 artışla 180 dolara çıktı. En dikkat çeken değer kazancı ise ADA’da yaşandı, bu kripto para yüzde 80 oranında artarak 1.15 dolara yükseldi.