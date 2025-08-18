Trump, Macron’a Putin Anlaşma Yapacak Dedi!

ABD BAŞKANI VE UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZİRVEDE BULUŞTU

Dünyanın ilgisini çeken ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski arasındaki zirve tamamlandı. Zirve sonrasında, Trump, Zelenski ve Avrupa Birliği liderleri bir araya gelerek fotoğraf çektirdi. Ardından basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundular.

TRUMP’IN PUTİN AÇIKLAMASI

Trump, basın açıklaması sırasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a, “Kulağa delice geliyor ama Putin benim için anlaşma yapacak” ifadelerini kullanarak dikkat çekti. Bu sözler, mikrofon sayesinde tüm salona yayıldı.