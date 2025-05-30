“Trump Netanyahu’dan Bıktı”

Gazze Üzerindeki İsrail Saldırıları Devam Ediyor

YENİ MAKALE YAYIMLANDI

İsrail’in Gazze üzerindeki saldırıları hala sürüyor. Bu süreçte, İsrailli askeri uzman Amos Harel yeni bir makale kaleme aldı. “Haaretz” gazetesinde yer alan bu yazıda, Harel, Trump’ın son günlerde Tel Aviv yönetimine “Gazze’ye insani yardımların girişi” konusunda baskı yaptığını, bunun da “Netanyahu yönetimini esir takası anlaşmasına zorladığını” belirtiyor.

TRUMP’IN NETANYAHU POLİTİKALARINA RAĞMEN TAHAMMÜLÜ AZALIYOR

Harel, Trump’ın Gazze’deki gelişmeler ve İran ile müzakereler hakkında Netanyahu’nun politikalarından rahatsız olduğunu ifade ediyor. Harel, “Görünüşe göre ABD Başkanı Donald Trump, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun oyunlarından bıkmış durumda.” sözlerine yer veriyor. Bu bağlamda, ABD ile İran arasında sürdürülen müzakerelere de dikkat çekiyor.

SERT UYARI YAPILDI

Trump’ın Netanyahu’ya, Washington ile Tahran arasındaki müzakereler sırasında İran nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlememesi konusunda sert bir uyarıda bulunduğunu vurgulayan Harel, “Netanyahu, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky’den daha ihtiyatlı yaklaşıyor.” değerlendirmesinde bulunuyor. Harel, Netanyahu hükümetinin başarısızlıklarından ötürü “günah keçisi” aradığını ve Tel Aviv’in kamuoyunun dikkatini başka konulara yöneltmeye çalıştığını belirtiyor.