Trump, Pazartesi Putin’le Görüşecek

TRUMP’IN ORTA DOĞU TURU SONRASI PLANI

ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda tamamladığı Orta Doğu gezisinin ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı. Tüm dünya tarafından takip edilen Rusya ve Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine katılması beklenen Trump, ülkesine dönmeden önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geleceğini belirtmişti.

PUSULA PAZARTESİ GÜNÜ PUTİN’LE

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, pazartesi günü Putin ile telefonda bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu. Trump, “Gündemimiz savaşı durdurmak ve ticaret olacak” diyerek bu önemli görüşmenin içeriğine dair bilgiler verdi. Ayrıca, görüşmenin sonrasında Ukrayna lideri Zelensky ile birlikte NATO’nun farklı üyeleriyle de temas kurmayı planlıyor.