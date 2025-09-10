Ekonomi

Trump, Powell’a Sert Eleştirilerde Bulundu

trump-powell-a-sert-elestirilerde-bulundu

Trump, ABD merkezli Truth Social platformunda konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini değerlendiren Trump, enflasyonun bulunmadığını ifade etti ve “çok geç” olarak nitelendirdiği Fed Başkanı Jerome Powell’a faiz oranlarını hemen “büyük” şekilde düşürmesi gerektiğini vurguladı. Trump’ın değerlendirmesine göre, “Powell tam bir felaket, hiçbir şeyden haberi yok.” ifadesini kullandı. ABD’de ağustos ayında ÜFE, aylık bazda yüzde 0,1 düşerken, yıllık bazda ise yüzde 2,6 artış gösterdi. Bu artış, beklentilerin altında kalmıştı.

ÖNEMLİ

Dünya

İsrail’in Gazze’deki Can Kaybı 64 BİN 656

Gazze Şeridi'nde, 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar sonucunda can kaybı 24 saatte 41 artarak toplamda 64 bin 656'ya ulaştı.
Gündem

Sahte E-İmzalarla Kamuya Sızdılar

Kamu görevlilerinin e-imzalarını kullanan çete, sahte diplomalar üreterek dikkat çekti. Duruşma ise 12 Eylül'de başlayacak; sistemin işleyişi merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.