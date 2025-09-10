Trump, Powell’a Sert Eleştirilerde Bulundu

Trump, ABD merkezli Truth Social platformunda konuyla ilgili bir paylaşım yaptı. Bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerini değerlendiren Trump, enflasyonun bulunmadığını ifade etti ve “çok geç” olarak nitelendirdiği Fed Başkanı Jerome Powell’a faiz oranlarını hemen “büyük” şekilde düşürmesi gerektiğini vurguladı. Trump’ın değerlendirmesine göre, “Powell tam bir felaket, hiçbir şeyden haberi yok.” ifadesini kullandı. ABD’de ağustos ayında ÜFE, aylık bazda yüzde 0,1 düşerken, yıllık bazda ise yüzde 2,6 artış gösterdi. Bu artış, beklentilerin altında kalmıştı.