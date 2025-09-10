Trump, Powell’a Sert Eleştirilerde Bulundu

TRUMP’IN PAYLAŞIMI

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformunda, son ekonomik verilere dair önemli bir paylaşımda bulundu. Bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri sonrasında ABD’de enflasyonun bulunmadığını belirten Trump, “çok geç” ifadesiyle hitap ettiği Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz oranını derhal “büyük” oranda düşürmesi gerektiğini vurguladı.

FED BAŞKANINA ELEŞTİRİ

Trump, paylaşımında ayrıca Powell’ı “tam bir felaket” olarak nitelendirerek, onun ekonomik durum hakkında hiçbir şeyden haberdar olmadığını ifade etti. ABD’de ÜFE, ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,1 düşüş gösterirken, yıllık bazda ise yüzde 2,6’lık bir artışla beklentilerin altında kalmıştı.