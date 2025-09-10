Trump, Powell’ı “Felaket” olarak nitelendirdi

Ekonomi

Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformunda konuya dair bir ileti paylaştı. Bugün açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerinin ardından ülkede enflasyonun bulunmadığını ifade eden Trump, “çok geç” ifadesiyle adlandırdığı Fed Başkanı Jerome Powell’ın faiz oranını hemen “büyük” oranlarda düşürmesi gerektiğini vurguladı.

Trump, “Powell tam bir felaket, hiçbir şeyden haberi yok.” değerlendirmesini yaptı. ABD’de ÜFE, ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,1 azalıp yıllık bazda yüzde 2,6 artarak, piyasa beklentilerinin altında bir performans gösterdi.

