Trump, Powell’ı Yine Hedef Aldı!

ABD BAŞKANI TRUMP İLE FED BAŞKANI POWELL ARASINDAKİ GERİLİM SÜREKLİ ARTIYOR

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini dile getirdi. Faiz oranlarında “önleyici indirimler” çağrısını sürdüren Trump, birçok kişinin bu yönde talep bulunduğunu ifade etti. Enerji maliyetlerinin ve gıda fiyatlarının önemli oranda düştüğünü vurguladı. Diğer pek çok faktörün de aşağı yönlü seyrettiğini ekleyerek, “neredeyse hiç enflasyon olmadığını” açıkladı. Trump, “Bu maliyetler tam da öngördüğüm şekilde güzel bir şekilde düşüş eğilimindeyken enflasyon neredeyse olamaz, ama bay çok geç kalan, büyük bir ezik, faiz oranlarını şimdi düşürmezse ekonomide bir yavaşlama olabilir.” diyerek durumu eleştirdi.

AVRUPA’YA ATIFLA FAİZ İNDİRİMİ TAHMİNİ

Trump, Avrupa’nın 7 kez faiz indirimi gerçekleştirdiğini hatırlatarak, “Powell, seçim döneminde uykucu Joe Biden’a, ardından Kamala’ya yardım etmek için faiz indirmek dışında her zaman çok geç kaldı.” şeklinde ifade etti. Bu sözler, Powell’a yönelik ağır eleştirilerin devam ettiğini gösteriyor.

GEÇEN HAFTA YAPILAN AÇIKLAMALAR

Trump, geçen hafta da Fed Başkanı Powell’ı faiz oranını düşürme konusunda “geç kaldığı” yönünde eleştirmişti. Powell’dan memnun olmadığını belirten Trump, kıdemli ekonomi danışmanı görevinden ayrılmasını isterse Powell’ın hemen istifa edeceğini vurguladı. Trump, Powell’ın siyaset yaptığına odaklanarak, faiz oranlarının düşmesi gerektiğini vurguladı.