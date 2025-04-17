Trump, Powell’ın Görevine Son Verilmeli

TRUMP’IN POWELL’A YÖNELTTİĞİ ELEŞTİRİLER

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı bir paylaşımda, faiz ile ilgili meseleler nedeniyle Fed Başkanı Jerome Powell’ı hedef aldı. Trump, Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) faiz oranlarını 7. kez düşürmeye hazırlandığı bir dönemde, Powell’ın bu konuda “çok geç kaldığını” belirtti. Trump, Powell’ı sürekli olarak “çok geç hareket etmek ve hatalı kararlar almakla” suçladı. Ayrıca, Powell’ın son açıklamalarını “tümüyle rezalet” olarak nitelendiren Trump, ABD’nin tarifelerle “zenginleştiğini” ve pek çok ürün fiyatının düştüğünü savundu. Trump, Powell’ın daha önce faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini vurguladı ve “Powell’ın işine bir an önce son verilmeli” dedi.

ECB’NİN FAİZ İNDİRİMİ

Diğer yandan, ECB bugün piyasa beklentilerine uygun bir şekilde 3 temel politika faizini 25 baz puan indirdi. Trump’ın eleştirilerine karşılık, Powell, Kasım 2024’te yaptığı bir basın toplantısında, Trump’ın kendisini işten çıkarma yetkisinin olmadığını ve kendisi için istifa talep edilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Fed Başkanı Powell’ın görev süresi 2026 yılında sona eriyor.

POWELL’DAN ENFLASYON HAKKINDA UYARI

Fed Başkanı Powell, katıldığı bir etkinlikte bankanın, enflasyon ve istihdam hedefleri arasında gerilim yaşanabileceğini vurgulayan bir uyarıda bulundu. Trump yönetiminin ticaret, göç, maliye politikası ve düzenleme gibi dört farklı alandaki önemli politika değişikliklerinin hâlâ gelişmekte olduğunu ve bu politikaların ekonomik etkilerinin belirsizliğini koruduğunu dile getirdi. Powell, “Tarifelerin enflasyonda en azından geçici bir artışa yol açması oldukça muhtemel. Enflasyonist etkiler daha kalıcı da olabilir” diye konuştu.