Trump, Putin’i Uçakta Karşıladı

GÖRÜŞME ALASKA’DA BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilmesi planlanan görüşme başladı. Toplantı öncesinde Trump, Putin’in uçağından indikten sonra kendisini karşıladı. İkili, karşılıklı jestlerin ardından aynı makam aracına binerek görüşme salonuna geçti. Burada gazetecilere poz verdiler.

BASIN TOPLANTISINDA TANSİYON YÜKSELDİ

ABD Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin, basın mensuplarının sorularına yanıt vermek için bir araya geldi. Görüşme sırasında bir gazeteci, Putin’e yüksek sesle “Sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?” şeklinde bir soru yöneltti. Bunun üzerine Putin, doğrudan bir yanıt vermek yerine, “Duymuyorum” dedi.

Türkiye Nüfusu Yaşlanıyor: Çocuklar Azalıyor

Türkiye'nin demografik verilerine göre, 2025 yılı itibarıyla 0-4 yaş grubundaki çocuk sayısının 4 milyon 945 bin 831 ile en düşük seviyeye düşeceği belirlendi.
Okul Alışverişinde Çanta Fiyatları Artışı

2025-2026 eğitim yılı yaklaşırken veliler okul alışverişine hızla yöneldi. Online harcamalar, geçen yıla göre yüzde 45 artış gösterirken en fazla talep çantalarda görüldü.

