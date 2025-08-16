Trump, Putin’i Uçakta Karşıladı

GÖRÜŞME ALASKA’DA BAŞLADI

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilmesi planlanan görüşme başladı. Toplantı öncesinde Trump, Putin’in uçağından indikten sonra kendisini karşıladı. İkili, karşılıklı jestlerin ardından aynı makam aracına binerek görüşme salonuna geçti. Burada gazetecilere poz verdiler.

BASIN TOPLANTISINDA TANSİYON YÜKSELDİ

ABD Başkanı Trump ile Rusya lideri Putin, basın mensuplarının sorularına yanıt vermek için bir araya geldi. Görüşme sırasında bir gazeteci, Putin’e yüksek sesle “Sivilleri öldürmeyi bırakacak mısınız?” şeklinde bir soru yöneltti. Bunun üzerine Putin, doğrudan bir yanıt vermek yerine, “Duymuyorum” dedi.