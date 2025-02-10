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Trump, Putin ile Görüştüğünü Açıkladı

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KARŞILIKLI GÖRÜŞMELER HAZIRLANIYOR

Trump, göreve başladığı günden bu yana ABD ve Rusya arasında görüşmeler için altyapı hazırlığı yapıldığı yönünde açıklamalar ortaya çıkarken, “görüştük” ifadesi ile dikkat çekti. Kremlin’den de bu konuda bir yalanlama yapılmadı.

Trump, iyi ilişkiler kurduğu Putin’in savaş halindeki ölümlerle ilgilendiğini belirterek, “İnsanların ölmesini durdurmak istiyor” dedi. Rus liderle yaptıkları telefon görüşmelerine ilişkin gelen bir soruya, “Söylemesem daha iyi olur” şeklinde yanıt verdi.

SAVAŞI SONLANDIRMAK İÇİN PLANI VAR

Trump, savaşta yaklaşık 2 milyon gencin yok yere hayatını kaybettiğini vurguladı ve “Bu lanet şeyi sona erdirmek istiyorum” diyerek, savaşı bitirmek için somut bir planı olduğunu belirtti.

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