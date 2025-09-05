Trump: Putin ile görüşüp savaşı bitireceğiz

ABD BAŞKANINDAN ONUNCU KARARNAME

ABD Başkanı Donald Trump, 200’üncü başkanlık kararnamesini imzaladı. Bu kararname ile Savunma Bakanlığı’nın ismi ‘Savaş Bakanlığı’ olarak değiştirildi.

PUTİN İLE YENİDEN GÖRÜŞECEK

İmza töreninde, 3 hafta önce Alaska’da bir araya geldiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakında tekrar görüşeceğini belirten Trump, “Bu savaşı bitireceğiz. Birçok savaşı durdurdum ama Rusya-Ukrayna Savaşı’nı bitirmek en zoru.” dedi.

SAVUNMA BAKANLIĞI TARİHİ

Savunma Bakanı, bundan sonra resmi yazışmalarda ve törenlerde ‘Savaş Bakanı’ unvanını kullanacak. Donald Trump ve ekibi, ‘savunma’ kelimesinin fazla pasif durduğunu, ‘savaş’ adının ise ‘daha güçlü bir imaj verdiğini’ düşünüyor. Beyaz Saray, bu değişikliğin ABD’nin tarihindeki ‘Savaş Bakanlığı’ adı altında kazandığı zaferlere de atıfta bulunduğunu belirtiyor. 1789’dan 1947’ye kadar ABD’de ‘Savaş Bakanlığı’ mevcuttu. 2. Dünya Savaşı sonrasında yeniden yapılandırılan bu bakanlık, 1949’da ‘Savunma Bakanlığı’ olarak adlandırıldı.

PENTAGON İSMİ DEVAM EDECEK

Bakanlığın resmi isminin kalıcı olarak değişmesi için ABD Kongresi’nin onayı gerekli. Bu nedenle Trump’ın kararnamesi sadece ‘ikincil kullanım’ için geçerli olacak. ABD’de Savunma Bakanlığı genelde dev yerleşkesine atıfla ‘Pentagon’ olarak da anılıyor. Bu ismin kullanımı devam edecek.