Trump, Putin’le Pazartesi Görüşecek

ABD BAŞKANININ ORTA DOĞU TURU

ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda gerçekleştirdiği Orta Doğu turunu tamamladı. Dünyanın dikkatini çeken Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine katılması beklenen Trump, ülkesine döner dönmez önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme yapacağını açıklamıştı.

Trump, bugün sosyal medya üzerinden takipçilerine önemli bir tarih verdi. “Pazartesi Putin’le görüşeceğim” ifadesini kullanan Trump, bu görüşmenin detaylarını paylaştı. Trump, “Gündemimiz savaşı durdurmak ve ticaret olacak” açıklamasında bulundu. Pazartesi günü Putin ile konuşacak olan Trump, görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile birlikte NATO’nun farklı üyeleriyle de görüşeceğini belirtti.