Gündem

Trump, Putin’le Pazartesi Görüşecek

trump-putin-le-pazartesi-gorusecek

ABD BAŞKANININ ORTA DOĞU TURU

ABD Başkanı Donald Trump, yakın zamanda gerçekleştirdiği Orta Doğu turunu tamamladı. Dünyanın dikkatini çeken Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine katılması beklenen Trump, ülkesine döner dönmez önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme yapacağını açıklamıştı.

Trump, bugün sosyal medya üzerinden takipçilerine önemli bir tarih verdi. “Pazartesi Putin’le görüşeceğim” ifadesini kullanan Trump, bu görüşmenin detaylarını paylaştı. Trump, “Gündemimiz savaşı durdurmak ve ticaret olacak” açıklamasında bulundu. Pazartesi günü Putin ile konuşacak olan Trump, görüşmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile birlikte NATO’nun farklı üyeleriyle de görüşeceğini belirtti.

ÖNEMLİ

Gündem

Otomobil, Kurşun Yağmuruna Tutuldu

Küçükçekmece'de vergi borcu bahane edilerek bir iş yeri ve otomobilin silahlı saldırıya uğradığı, şüphelinin önce erkek sanıldığı ancak sonradan kadın olduğu tespit edildi.
Gündem

Kadın Tetikçi Kılığı Değiştirdi! Otomobili Kurşunladı

Küçükçekmece'de, vergi borcu bahanesiyle bir iş yeri ve araç kurşunlandı. İlk başta erkek zannedilen şüphelinin, olay sonrası etek giyerek kadın olduğu belirlendi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.