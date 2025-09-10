Dünya

Trump Restoranda Protesto Edildi! Özgür Filistin!

trump-restoranda-protesto-edildi-ozgur-filistin

PROTESTOCULAR TRUMP’IN YEMEK ZİYARETİNİ BASTI

ABD Başkanı Donald Trump, akşam saatlerinde başkent Washington DC’de bir restoranda akşam yemeği yediği sırada protestocuların hedefi oldu. Başkan Yardımcısı JD Vance ve bazı kabine üyeleri de bu ziyarete eşlik etti. Savaş karşıtı kadınların kurduğu CodePink adlı sivil toplum örgütü üyeleri, restorana girerek Trump’a yönelik birçok slogan attı.

PROTESTOLARDAN DİKKAT ÇEKEN SLOGANLAR

Protestocular, “Filistin’e özgürlük, Washington’a özgürlük” ve “Trump, bugünün Hitleri” gibi sözlerle tepkilerini dile getirdi. Gazze’deki insani krizi ön plana çıkaran grup, Trump’ın İsrail’e verdiği desteği eleştirdi. Görgü tanıklarının aktardığına göre, kısa süreli bir gerginlik yaşandı ve Trump, protestocuların dışarı çıkarılması için talimat verdi.

GÜVENLİK MÜDAHALESİ VE SONUÇ

Restoranın güvenlik ekipleri, protestocuları dışarı çıkardı. Dışarıda da Filistin lehine sloganlar atmaya devam eden grup, Trump’ın olay sonrası herhangi bir resmi açıklama yapmadığını bildiriyor. Trump daha önce de benzer protestolarla karşı karşıya kalmıştı.

ÖNEMLİ

Gündem

Hareketli Dakikalar: Araçta Ceset Bulundu!

Küçükçekmece'de bir araçta bir erkek cesedi bulundu. Olay yerinde detaylı araştırmalar sürüyor.
Gündem

Yaşlı Kadına Saldıranlar Tutuklandı

Ankara'da yaya yolunda bir kadını darp eden sürücü, "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklandı. İçişleri Bakanı, saldırının takipçisi olacaklarını belirtti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.