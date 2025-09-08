Trump, Rusya’ya Yaptırımda Hazır!

ABD BAŞKANI TRUMP’IN YAPTIRIM AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken Rusya’ya yönelik yaptırımların ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğunu duyurdu. “Evet, hazırım” ifadesi, Washington’un Moskova’ya karşı daha sert adımlar atabileceği beklentilerini artırdı.

DİPLOMATİK SÜREÇTEKİ GERİLİM

Daha önce Trump, Rusya’yı yeni yaptırımlarla tehdit etmiş, ancak Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelerin devam etmesi sebebiyle bu adımları ertelemişti. Son açıklama, diplomatik süreçte bir aksaklık yaşandığını ve yaptırımların yeniden gündeme geldiğini gösteriyor.

YAPTIRIMLARIN OLASI KAPSAMI

Önceki ABD yaptırımları enerji, finans ve savunma sektörlerini hedef almıştı. Yeni aşamada teknoloji ihracatının daha fazla kısıtlanması, Rus oligarklara yönelik mal varlıklarının dondurulması ve uluslararası finans sistemlerinden dışlanma gibi adımların masaya gelebileceği belirtiliyor.

MOSKOVA’DAN TEPKİ BEKLENİYOR

Trump’ın açıklaması sonrası dikkatler Kremlin’e çevrildi. Rusya’nın bu yeni yaptırım tehdidine vereceği yanıt, hem bölgesel hem de küresel dengeler açısından büyük önem taşıyor.