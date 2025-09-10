Trump: Saldırı Netanyahu’nun Kararıydı

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Trump, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Hamas müzakere heyetini hedef alan hava saldırısıyla ilgili olarak Truth Social hesabından ifadeler kullandı. Saldırının tamamen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından alındığına dikkat çekerek, “Bu benim değil, Netanyahu’nun kararıydı” açıklamasını yaptı.

KATAR’IN ROLÜNE DİKKAT ÇEKTİ

ABD Başkanı, Katar’ın barış sağlama çabalarına vurgu yaparak, “Barışı sağlamak için bizimle birlikte çok çaba sarf eden ve cesurca riskler alan, egemen bir ülke ve ABD’nin yakın müttefiki olan Katar’ı tek taraflı olarak bombalamak, İsrail’in veya Amerika’nın hedeflerine hizmet etmez.” dedi. Kararın Netanyahu tarafından verilmiş olduğunu ifade eden Trump, saldırıdan kısa bir süre önce ABD ordusuna bilgi verildiğini kaydetti.

SALDIRIYI DURDURMA GİRİŞİMİ

Trump, saldırıya dair bilgi aldığı anda Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a Katarlıları “yaklaşan saldırı” hakkında bilgilendirmesi yönünde talimat verdiğini belirtti. Ancak, bunun çok geç kalınmış bir müdahale olduğunu vurguladı. “O da bunu yaptı ancak ne yazık ki saldırıyı durdurmak için çok geç kalınmıştı.” sözleriyle durumu özetledi.

NETANYAHU İLE GÖRÜŞME VE GÜVENCELER

Katar’ı ABD’nin güçlü bir müttefiki olarak gördüğünü belirten Trump, saldırı sonrası Netanyahu ile de bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade etti. İsrail’in saldırısını “talihsiz bir olay” olarak nitelendirdi ve Katar Emiri ile Başbakanına teşekkür ederek, böyle bir durumun bir daha yaşanmayacağına ilişkin güvence verdiğini aktardı. Trump ayrıca, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya Katar ile Savunma İşbirliği Anlaşması’nın sonuçlandırılması talimatını verdiğini ekledi.