Trump: Saldırı Netanyahu’nun Kararıydı

ABD’DEN İSRAİL’İN SALDIRISINA YORUM

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetini hedef alan hava saldırısına yönelik açıklama yaptı. Trump, bu saldırının tamamen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından alındığını ifade ederek, “Bu benim değil, Netanyahu’nun kararıydı” dedi. Açıklamalarında, Katar’ın barışı sağlamak için gösterdiği çabaları öne çıkaran Trump, “Barışı sağlamak için bizimle birlikte çok çaba sarf eden ve cesurca riskler alan, egemen bir ülke ve ABD’nin yakın müttefiki olan Katar’ı tek taraflı olarak bombalamak, İsrail’in veya Amerika’nın hedeflerine hizmet etmez.” değerlendirmesini yaptı.

DUYURULAR VE GECİKMELER

Trump, İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıya ilişkin bilgi alır almaz, Özel Temsilcisi Steve Witkoff’tan Katarlıları “yaklaşan saldırı” konusunda bilgilendirmesini istediğini belirtti. Ancak bunun çok geç kalınmış bir müdahale olduğunu vurgulayarak, “O da bunu yaptı ancak ne yazık ki saldırıyı durdurmak için çok geç kalınmıştı.” ifadesini kullandı. Trump, Katar’ı ABD’nin güçlü bir müttefiki ve dostu olarak gördüğünü ifade etti.

SALDIRIYI TALİHSİZ BULDU

Saldırıdan sonra Netanyahu ile görüşen Trump, bu durumu “talihsiz bir olay” olarak nitelendirdi. Katar Emirine ve Başbakanına teşekkür eden Trump, “Ülkemize verdikleri destek ve dostluk için teşekkür ettim. Onlara, böyle bir şeyin kendi topraklarında bir daha olmayacağına dair güvence verdim.” şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca, Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya, Katar ile Savunma İşbirliği Anlaşması’nı sonuçlandırma talimatı verdiğini de dile getirdi.