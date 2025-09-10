Trump: Saldırı Netanyahu’nun Kararıydı, Geçti

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Katar’ın başkenti Doha’da Hamas müzakere heyetini hedef alan hava saldırısına ilişkin olarak Truth Social hesabında açıklama yaptı. Trump, bu saldırının tamamen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından alındığını belirterek, “Bu benim değil, Netanyahu’nun kararıydı” ifadesini kullandı.

SALDIRI SONRASI TEPKİLER

Trump, “Barışı sağlamak için bizimle birlikte çok çaba sarf eden ve cesurca riskler alan, egemen bir ülke ve ABD’nin yakın müttefiki olan Katar’ı tek taraflı olarak bombalamak, İsrail’in veya Amerika’nın hedeflerine hizmet etmez.” değerlendirmesini yaptı. Ayrıca, kendilerinin saldırıdan hemen önce ABD ordusu aracılığıyla bilgilendirildiğini ifade etti.

ÖZEL TEMSİLCİYE YAPILAN GÖREV

ABD Başkanı, saldırıya ilişkin bilgi alır almaz Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a Katarlıları “yaklaşan saldırı” hakkında bilgilendirmesini istediğini belirtti. Trump, “O da bunu yaptı ancak ne yazık ki saldırıyı durdurmak için çok geç kalınmıştı.” sözleriyle durumu özetledi.

KATAR İLE GÜÇLÜ İLİŞKİLER

Katar’ı ABD’nin güçlü bir müttefiki ve dostu olarak tanımlayan Trump, saldırı sonrası Netanyahu ile görüştüğünü aktardı. Saldırıyı “talihsiz bir olay” olarak nitelendiren Trump, “Katar Emiri ve Başbakanı ile de görüştüm ve ülkemize verdikleri destek ve dostluk için teşekkür ettim. Onlara, böyle bir şeyin kendi topraklarında bir daha olmayacağına dair güvence verdim.” dedi. Ayrıca, Dışişleri Bakanı Marco Rubio’ya, Katar ile Savunma İşbirliği Anlaşması’nı sonuçlandırması için talimat verdiğini sözlerine ekledi.