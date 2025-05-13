Dünya

Trump, Şara İle Buluşacak

trump-sara-ile-bulusacak

ABD BAŞKANININ ORTA DOĞU ZİYARETİ

Donald Trump, diplomatik ziyaretlerine Orta Doğu’da başladı ve ilk olarak Suudi Arabistan’a gitti. Başkent Riyad’daki Yemame Sarayı’nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelen Trump’ın Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile buluşup buluşmayacağı ise merak konusuydu.

ŞARA İLE GÖRÜŞME NETLEŞTİ

Beyaz Saray, Trump’ın yarın Esad’a “merhaba” diyeceğini açıkladı. Bu görüşmenin detayları ve sonuçları, bölgedeki diplomatik ilişkiler açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Ali M. Annesini Dövdü, Boğdu!

Osmaniye'de 21 yaşındaki Ali M., tartışma sonrası annesi Nura Zemzem'i önce dövdü, ardından boğarak hayatına son verdi. Olay büyük bir infial yarattı.
Gündem

Çanakkale’de 8 Kişi Hayatını Kaybetti!

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde bir tomruk yüklü kamyonun otobüs ve otomobille çarpıştığı kazada 8 kişi hayatını kaybetti. Kaza anına ait görüntüler yayınlandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.