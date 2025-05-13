Trump, Şara İle Buluşacak

ABD BAŞKANININ ORTA DOĞU ZİYARETİ

Donald Trump, diplomatik ziyaretlerine Orta Doğu’da başladı ve ilk olarak Suudi Arabistan’a gitti. Başkent Riyad’daki Yemame Sarayı’nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelen Trump’ın Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile buluşup buluşmayacağı ise merak konusuydu.

ŞARA İLE GÖRÜŞME NETLEŞTİ

Beyaz Saray, Trump’ın yarın Esad’a “merhaba” diyeceğini açıkladı. Bu görüşmenin detayları ve sonuçları, bölgedeki diplomatik ilişkiler açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.