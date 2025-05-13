Trump, Şara İle Görüşecek

TRUMP’IN ORTA DOĞU ZİYARETİ

ABD Başkanı Donald Trump, diplomatik ziyaretlerine Orta Doğu’da başladı. İlk olarak Suudi Arabistan’a yönelen Trump, başkent Riyad’da Yemame Sarayı’nda Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya geldi. Bu toplantı sonrası, Trump’ın Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile bir görüşme yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

GÖRÜŞME NETLEŞTİ

Beyaz Saray’dan gelen bilgilere göre, “Başkan Trump yarın Esad’a ‘merhaba’ diyecek.” Bu açıklama ile Trump ve Esad arasındaki görüşmenin gerçekleşeceği kesinleşmiş oldu.