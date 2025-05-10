Trump’ta Çin’e Mesaj: Vergi Düşer!

TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİSİ İNDİRİMİ İLE YENİ DÖNEM

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e uygulanan yüzde 145’lik gümrük vergisini yüzde 80’e düşürme önerisi, uluslararası ticarette yeni bir dönemin başlangıcını müjdeleyebilir. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın bu indirimi tek taraflı yapmayacağını, aynı zamanda Çin’in de karşılık vermesi gerektiğini belirtti. Bu hafta sonu İsviçre’de gerçekleştirilecek görüşmeler, iki ülke arasındaki ticaret savaşında yüz yüze gelen ilk resmi buluşma olma özelliğini taşıyor.

LEAVITT’TEN AÇIKLAMALAR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, yaptığı basın brifinginde Trump’ın gümrük vergilerini yüzde 80’e çekme önerisini değerlendirdi. Leavitt, “Başkan, Çin’e yönelik gümrük vergilerini tek taraflı olarak indirmeyeceği yönündeki tutumunu sürdürüyor, onlardan da tavizler görmemiz gerekiyor. Yüzde 80 rakamı, Trump’ın belirttiği bir hedef. Bu hafta sonu neler olacağını göreceğiz” dedi. Leavitt, müzakerelerin ardından Hazine Bakanı Scott Bessent veya Trump’ın doğrudan kamuoyunu bilgilendireceğini aktardı.

İSVİÇRE’DEKİ KRİTİK TEMAS

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ile Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, 9-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında İsviçre’de Çinli yetkililerle bir araya gelecek. Çin heyetine, Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng liderlik edecek. Bu görüşmeler, Trump’ın Nisan 2025’te Çin mallarına yüzde 145 gümrük vergisi uygulamasının ardından gerçekleşen ilk resmi temas olacak. Leavitt, “ABD ve Çin bir süredir görüşüyordu, şimdi ekipler şahsen bir araya gelecek. Trump ve ticaret ekibi, Amerika için en iyi anlaşmayı sağlamak üzere çalışacak” ifadelerini kullandı.

TRUMP’TAN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Trump, 9 Mayıs 2025’te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımla, “Çin’e yüzde 80 gümrük vergisi uygulanması uygun görünüyor. Scott Bessent’e kalmış” şeklinde bir ifade kullandı. Bu açıklama, Trump’ın gümrük vergisi politikası noktasındaki kararlılığını sürdüğünü gösteriyor. Çin ise ABD’ye yüzde 125’lik gümrük vergisi ile karşılık vermiş durumda.

İNGİLTERE ANLAŞMASI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Leavitt, İngiltere ile varılan ticaret anlaşmasının “detaylar tamamlanmadan açıklandığı” iddiasını reddederek, anlaşmanın başarılı olduğunu savundu. Trump’ın İngiltere de dahil diğer ülkelerle sürdürdüğü müzakerelerde yüzde 10’luk temel tarifenin devam edeceğini vurgulayan Leavitt, ABD’nin pek çok ticaret ortağıyla görüşmeler yaptığını belirtti.

TİCARET SAVAŞININ NEDENLERİ VE SONUÇLARI

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, Trump’ın Nisan 2025’te Çin mallarına uyguladığı önceki yüzde 34, ardından yüzde 104 ve son olarak da yüzde 145 gümrük vergisinin artışıyla tırmandı. Çin, buna karşılık ABD mallarına en başta yüzde 34, ardından yüzde 84 ve en son olarak yüzde 125 vergi uyguladı. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin “ticaret savaşını kışkırtmakta ısrar etmesi” durumunda “sonuna kadar mücadele edeceklerini” duyurdu. İsviçre’deki görüşmeler, bu gerginliğin hafifletilmesi için bir fırsat olarak öne çıkıyor.