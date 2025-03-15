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Trump’tan ABD Ordusuna Husi Emri

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TRUMP’IN AÇIKLAMALARI VE EMİRLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı duyuruda, ABD ordusuna Yemen’deki Husileri vurma emri verdiğini belirtti. Husileri uyararak “Zamanınız doldu, saldırılarınız durmalı. Eğer durmazsa daha önce hiç görmediğiniz bir cehennem üzerine yağacak” dedi. Trump, ayrıca İran’a da çağrıda bulunarak, Husilere verilen desteğin derhal kesilmesi gerektiğini söyledi.

HUSİLERİN SALDIRILARI VE KAYIPLAR

Yemen’deki Husiler ise ABD saldırılarının başkent Sanaa’yı hedef aldığını bildiriyor. Yapılan saldırılarda en az 9 sivilin yaşamını yitirdiği ve 9 kişinin de yaralandığı aktarıldı. ABD, uzun bir süredir Yemen’in Gazze savaşı nedeniyle bölgedeki gemilere yönelik gerçekleştirilen saldırıları engellemeye çalışıyor. Husiler, bugüne kadar 100’e yakın gemiye saldırıda bulundu.

BİDEN YÖNETİMİNİN MÜDAHALELERİ

Biden yönetimi, geçtiğimiz ekim ve kasım aylarında Yemen’deki yeraltı silah depolarını hedef almıştı, ancak bu müdahalenin etkili sonuçlar vermediği bildiriliyor. Husiler, İsrail ile Hamas arasında ateşkes sağlandığı sürece saldırılarını durduracaklarını açıklamıştı. Trump, göreve geldiğinde Husileri terörist bir organizasyon olarak nitelendiren bir kararname imzaladı.

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