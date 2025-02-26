Trump’tan Altın Kart İle Yatırım Planı

TRUMP’IN YENİ BAŞKANLIK KARARNAMESİ

Trump, Oval Ofis’te imzaladığı yeni başkanlık kararnameleri çerçevesinde “Altın kart” satacaklarını duyurdu. Trump, “Bu karta yaklaşık 5 milyon dolarlık bir fiyat koyacağız ve bu size ‘yeşil kart’ ayrıcalıkları sağlayacak ayrıca vatandaşlığa da bir geçiş olacak.” dedi.

ZENGİNLERİN ABD’YE GİRICİKLERİ

Zenginlerin bu kartı alarak ABD’ye geleceğini ifade eden Trump, bu kişilerin önemli miktarda para harcayacaklarını, yüksek vergi ödeyeceklerini ve birçok kişiye istihdam sağlayacaklarını belirtti. Programın gelecek iki hafta içinde açıklanacağını vurgulayan Trump, bu kartlardan 1 milyon veya daha fazlasını satabilecekleri iddiasında bulundu. Trump, “Örneğin 1 milyon kart 5 trilyon dolar eder. 10 milyon kart satarsak toplam 50 trilyon dolar eder. 35 trilyon dolar borcumuz var, bu iyi olurdu, göreceğiz.” şeklinde konuştu.

KİMLER ALTIN KART ALABİLİR?

Trump, altın kartı kimlerin alabileceğine dair sorulara yanıt verirken, bu durumun değişkenlik göstereceğini ve kartı alacak kişilerin dikkatlice inceleneceğini aktardı. Bir Rus oligarkın altın kart almaya uygun olup olmayacağına ilişkin gelen soruya ise, “Evet, muhtemelen. Bazı Rus oligarkları tanıyorum, onlar çok iyi insanlar.” yanıtını verdi.

EB-5 PROGRAMI SONLANIYOR

Ticaret Bakanı Howard Lutnick, EB-5 yatırımcı vizesini “saçmalık” olarak nitelendirerek, bunun düşük fiyata yeşil kart almanın bir yöntemi olduğunu söyledi. Lutnick, bu programı sona erdireceklerini ve Trump’ın yerinde “altın kart” programını sürdüreceğini açıkladı. Lutnick, altın kart almak isteyen kişilerin incelemeden geçmek zorunda olduklarını belirterek, “Elbette incelemeden geçmeleri gerekecek ancak dünya standartlarında harika küresel vatandaşlar olduklarından emin olmak için Amerika’ya gelebilirler.” diye konuştu. Yeşil kart (green card), sahiplerine ABD’de süresiz yaşama ve çalışma hakkı tanıyor. Ayrıca, EB-5 programı, yatırımcı göçmenlerin belirli bir miktarda yatırım yaparak ve istihdam oluşturarak yeşil kart almasına olanak tanıyor.