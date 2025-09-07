Dünya

Trump’tan Chicago’ya Güvenlik Mesajı

ABD BAŞKANINDAN WASHINGTON VE CHICAGO’YA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’daki asayiş sorunlarına dikkat çekiyor ve bu nedenle Ulusal Muhafızların bu şehre konuşlandırılması için talimat veriyor. Ulusal Muhafızların, 30 Kasım tarihine kadar Washington’da kalması planlanıyor. Trump, Chicago’nun da aynı şekilde asayiş problemi yaşayan bir şehir olduğunun altını çiziyor.

CHICAGO’NUN GÜVENLİK SORUNLARI

Chicago’yu dünyanın en tehlikeli şehri olarak nitelendiren Trump, burada güvenlik önlemleri alınacağını belirtiyor. Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımında “Chicago, neden Savaş Bakanlığı denildiğini öğrenmek üzere.” ifadesini kullanıyor.

YASA DIŞI GÖÇMENLERİN SINIRDIŞI EDİLMESİ

Başkan Trump, ayrıca “Sabah sınır dışı etmelerin kokusunu seviyorum.” diyerek, yasa dışı göçmenlerin sınır dışı edileceğine dair ipuçları veriyor. Bu durum, Trump’ın güvenlik politikasını ve göçmenlerle ilgili stratejilerini bir kez daha gündeme getiriyor.

