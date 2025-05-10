Trump’tan Çin’e Açık Mesaj: Anlaşma Olmaz!

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile hafta sonu İsviçre’de gerçekleştirilecek ticaret görüşmeleri öncesinde önemli açıklamalar yaptı. Oval Ofis’te düzenlenen bir imza töreninde konuşan Trump, “Çin ile Amerika için iyi bir anlaşma yapmalıyız” ifadesini kullandı. Bu görüşmeler, Trump’ın Çin mallarına uyguladığı yüzde 145 gümrük vergisi sonrası, iki ülke arasındaki ilk yüz yüze görüşme olacak.

İSVİÇRE GÖRÜŞMELERİNDEKİ GÖREV DAĞILIMI

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, 9-12 Mayıs 2025 tarihlerinde İsviçre’de, Çinli temsilcilerle bir araya gelecek. Çin heyetine, Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng liderlik edecek. Trump, Bessent’in bir anlaşma yapılmadan geri dönmesi durumunda hayal kırıklığına uğrayıp uğramayacağına dair gelen bir soruya, “Hayır, hiç de değil” şeklinde yanıt verdi.

ÇİN’E MESAJLAR

Trump, ABD’nin geçen yıl Çin’e karşı 1 trilyon dolar ticaret açığı verdiğini hatırlatarak, mevcut politikalarla bu açığın önüne geçmeyi başardıklarını belirtti. “Ben sadece Çin’in harika işler yapmasını istiyorum. Devlet Başkanı Şi ile çok samimiyiz. Ona ve Çin’e büyük saygı duyuyorum ancak ben başkan olduğumda eskiden yaptıklarını yapmalarına izin vermeye devam edemeyiz” diyen Trump, Çinin geçmişteki ticaret uygulamalarına dönüş yapmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

TİCARET SAVAŞI GÖLGESİNDEKİ GÖRÜŞMELER

İsviçre’deki görüşmeler, Trump’ın Nisan 2025’te uyguladığı yüzde 145 gümrük vergisi sonrası gerçekleşiyor. Bu karara karşılık olarak Çin, yüzde 125’lik gümrük vergisi ile yanıt verdi. Bu görüşmeler, iki ülke arasındaki ticaret savaşını yumuşatma ve mevcut gerilimleri azaltma potansiyeli taşıyor. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin “ticaret savaşını kışkırtmaya devam etmesi” durumunda “sonuna kadar mücadele edeceklerini” bildirdi.