Trump’tan Çin’e Mesaj: Anlaşma Olmazsa Olmaz!

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile bu hafta sonu İsviçre’de yapılacak ticaret görüşmeleri öncesinde açıklamalarda bulundu. Oval Ofis’te gerçekleşen bir imza töreninde, “Çin ile Amerika için iyi bir anlaşma yapmalıyız” ifadesini kullandı. Bu görüşmeler, Trump’ın Çin mallarına yüzde 145 gümrük vergisi uygulamasının ardından iki ülke arasında gerçekleşecek olan ilk resmi yüz yüze toplantı olacak.

İSVİÇRE GÖRÜŞMELERİ VE BESSENT’İN ROLÜ

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, 9-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında İsviçre’de Çinli temsilcilerle görüşecek. Çin heyetine Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng liderlik edecek. Trump, görüşmelere yönelik bir soru üzerine, Bessent’in bir anlaşma sağlanmadan dönmesi durumunda hayal kırıklığına uğrayıp uğramayacağı hakkında, “Hayır, hiç de değil” şeklinde yanıt verdi.

TRUMP’TAN ÇİN’E MESAJ: ESKİ GÜNLER GERİDE KALDI

Trump, ABD’nin geçen yıl Çin’e 1 trilyon dolar ticaret açığı verdiğini hatırlatarak, mevcut politikalarla bu açığın önüne geçtiklerini ifade etti. “Ben sadece Çin’in harika işler yapmasını istiyorum. Devlet Başkanı Şi ile çok samimiyiz. Ona ve Çin’e büyük saygı duyuyorum ancak ben başkan olduğumda eskiden yaptıklarını yapmalarına izin vermeye devam edemeyiz” dedi. Trump, Çin’in geçmişteki ticaret uygulamalarına geri dönmesine asla izin vermeyeceğini vurguladı.

TİCARET SAVAŞININ GÖLGESİNDE GÖRÜŞMELER

İsviçre’deki görüşmeler, Trump’ın Nisan 2025’te Çin mallarına uyguladığı yüzde 145 gümrük vergisi sonrası gerçekleşiyor. Çin, bu karara karşılık yüzde 125’lik gümrük vergisi uygulamıştı. Görüşmeler, iki ülke arasındaki ticaret savaşını yumuşatma potansiyeli barındırıyor. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin “ticaret savaşını kışkırtmaya devam etmesi” durumunda “sonuna kadar mücadele edeceklerini” açıklamıştı.