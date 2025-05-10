Trump’tan Çin’e Sert Uyarı: Anlaşma Şart!

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN TİCARET GÖRÜŞMELERİNE DAİR AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, hafta sonu İsviçre’de gerçekleştirilecek olan ticaret müzakereleri öncesinde Oval Ofis’te bir imza töreninde önemli açıklamalar yaptı. Trump, “Çin ile Amerika için iyi bir anlaşma yapmalıyız” ifadesini kullanarak, bu görüşmelerin önemine vurgu yaptı. Yüzde 145 oranında gümrük vergisi uygulamasından sonra gerçekleşecek görüşmeler, iki ülke arasında gerçekleşecek ilk resmi yüz yüze toplantılar olacak.

GÖRÜŞMELERE KİMLER KATILACAK?

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, 9-12 Mayıs 2025 tarihleri arasında İsviçre’de Çinli yetkililerle bir araya gelecek. Çin heyetine Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng liderlik edecek. Trump, Bessent’in bir anlaşma sağlamadan dönmesi durumunu değerlendirdiğinde, “Hayır, hiç de değil” diyerek hayal kırıklığına uğramayacağını belirtti.

TİCARET POLİTİKALARI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Trump, ABD’nin geçmiş yıl içinde Çin’le 1 trilyon dolarlık bir ticaret açığı verdiğini hatırlatarak, mevcut politikalarla bu açığın önüne geçeceklerini ifade etti. “Ben sadece Çin’in harika işler yapmasını istiyorum. Devlet Başkanı Şi ile çok samimiyiz. Ona ve Çin’e büyük saygı duyuyorum ama ben başkan olduğumda eskiden yaptıklarını yapmalarına izin vermeye devam edemeyiz” diyerek, Çin’in geçmişteki ticaret uygulamalarına dönüş yapmasına müsaade etmeyeceğini belirtti.

TİCARET SAVAŞININ ETKİLERİ

İsviçre’deki görüşmeler, Trump’ın Nisan 2025 tarihinde Çin mallarına getirdiği yüzde 145’lik gümrük vergisi sonrasında gerçekleşiyor. Çin, bu uygulamaya yüzde 125’lik gümrük vergisiyle yanıt vermişti. Bu müzakereler, iki ülke arasındaki ticaret savaşını yumuşatma potansiyeli taşıyor. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin “ticaret savaşını kışkırtmaya devam etmesi” durumunda “sonuna kadar mücadele edeceklerini” duyurmuştu.