Trump’tan Çin’e: Taviz Şart, Vergi Düşer!

TRUMP’IN GÜMRÜK VERGİSİ ÖNERİSİ YENİ BİR DÖNEMİ İŞARET EDİYOR

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e uygulanan yüzde 145’lik gümrük vergisini yüzde 80’e düşürme teklifi, uluslararası ticaret alanında önemli değişikliklere yol açabilir. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın bu indirimi tek başına yapmayacağını, Çin’in de bazı tavizler vermesi gerektiğinin altını çizdi. Hafta sonu İsviçre’de gerçekleştirilecek olan toplantılar, iki ülke arasındaki ticaret savaşı bağlamında ilk yüz yüze görüşmeler olarak önem taşıyor.

TEK TARAFLI İNDİRİM YAPILMAYACAK

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Trump’ın gümrük vergilerini yüzde 80’e düşürme önerisini değerlendirdi. Leavitt, “Başkan, Çin’e uygulanan gümrük vergilerini tek taraflı olarak indirmeyecek, onlardan da tavizler almamız gerekiyor. Yüzde 80, Trump’ın ortaya koyduğu bir rakam. Bu hafta sonu gelişmeleri göreceğiz” dedi. Leavitt, müzakerelerin ardından Hazine Bakanı Scott Bessent veya Trump’ın bizzat bilgilendirme yapacağını da ekledi.

İSVEÇRE’DE GÖRÜŞMELER YAPILACAK

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, 9-12 Mayıs 2025 tarihlerinde İsviçre’de Çinli yetkililerle bir araya gelecek. Çin heyetine, Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng liderlik edecek. Görüşmeler, Trump’ın Nisan 2025’te Çin mallarına uyguladığı yüzde 145 gümrük vergisinin ardından iki ülke arasındaki ilk resmi temas olma özelliğini taşıyor. Leavitt, “ABD ve Çin, bir süredir görüşme yapıyor; şimdi ekipler bizzat bir araya gelecek. Trump ve ticaret ekibi, Amerika için en iyi anlaşmayı sağlama amacında” dedi.

TRUMP’TAN SOSYAL MEDYADA AÇIKLAMA

Trump, 9 Mayıs 2025’te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “Çin’e yüzde 80 gümrük vergisi uygulanması uygun görünüyor. Scott Bessent’e kalmış” ifadelerini kullandı. Bu durum, Trump’ın gümrük vergisi politikasında kararlı bir duruş sergilemeye devam ettiğini gösteriyor. Çin ise ABD’ye yüzde 125’lik gümrük vergisi ile karşılık vermiş durumda.

İNGİLTERE ANLAŞMASI ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Leavitt, İngiltere ile yapılan ticaret anlaşmasının “detaylar tamamlanmadan açıklandığı” eleştirilerine cevap vererek, anlaşmanın başarılı olduğunu vurguladı. Trump’ın İngiltere de dahil olmak üzere diğer ülkelerle yürüttüğü müzakerelerde yüzde 10’luk temel tarifeyi koruma konusundaki kararlılığını belirten Leavitt, ABD’nin birçok ticaret ortağıyla görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade etti.

TİCARET SAVAŞININ ARKA PLANI VE GİDİŞAT

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşı, Trump’ın Nisan 2025’te Çin mallarına sırasıyla yüzde 34, yüzde 104 ve en son yüzde 145 gümrük vergileri uygulamasıyla tırmandı. Çin, ABD mallarına da sırasıyla yüzde 34, yüzde 84 ve en son yüzde 125’lik vergi getirmiş durumda. Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin “ticaret savaşını kışkırtmakta ısrar eder”se “sonuna kadar mücadele edeceklerini” duyurdu. İsviçre’deki bu görüşmeler, mevcut gerilimi hafifletmek için önemli bir fırsat sunuyor.