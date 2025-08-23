Trump’tan Cook’a İstifa Uyarısı

Dünya

ABD BAŞKANINDAN FED YÖNETİM KURULU ÜYESİNE YÖNELİK TEHDİT

Trump, müze ziyareti sırasında basının sorularını yanıtladı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un görevden alınıp alınmayacağı sorusuna Trump, “Yaptığı şey kötüydü. Eğer istifa etmezse onu kovacağım” şeklinde bir yanıt verdi.

SOSYAL MEDYADA SERT ÇIKIŞ

Trump, 20 Ağustos’ta Truth Social hesabında yaptığı paylaşımda, Bloomberg’in haberini alıntılayarak Cook’a istifa çağrısında bulundu. Bu paylaşımda, Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin, Adalet Bakanı Pam Bondi’den Cook hakkında soruşturma açmasını istediği ifade ediliyordu.

COOK’TAN İSTİFA ETMEYECEĞİ AÇIKLAMASI

Lisa Cook, iddiaların ardından yaptığı açıklamada, mortgage başvurusuna ilişkin sürecin Fed’e katılmasından dört yıl önce gerçekleştiğini belirtti. Cook, “Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok” diyerek görevine devam edeceğini vurguladı.

SİYASİ BASKI TARTIŞMASI BÜYÜYOR

Trump’ın açıklamaları, Fed’in bağımsızlığına yönelik siyasi baskı tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Washington kulislerinde dikkatler şimdi Cook’un istifa edip etmeyeceğine ve Trump’ın görevden alma adımını atıp atmayacağına çevrildi.

