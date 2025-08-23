Trump’tan Cook’a Sert Uyarı Mesajı

TRUMP’TAN İSTİFA ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, Washington’daki bir müze ziyaretinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’un görevden alınıp alınmayacağıyla ilgili soruya Trump, “Yaptığı şey kötüydü. Eğer istifa etmezse onu kovacağım” diyerek yanıt verdi.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN SERT ÇIKIŞ

Trump, 20 Ağustos’ta Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda Bloomberg’in haberini alıntılayarak, Cook’a istifa çağrısında bulundu. Bu paylaşımda Federal Konut Finansmanı Ajansı (FHFA) Direktörü Bill Pulte’nin, Adalet Bakanı Pam Bondi’den Cook hakkında soruşturma açmasını talep ettiği ifade ediliyordu.

COOK’UN AÇIKLAMASI

İddialara yanıt veren Lisa Cook, mortgage başvurusuna dair sürecin Fed’e katılmasından dört yıl önce tamamlandığını belirtti. Cook, “Bir tweette sorulan bazı sorular nedeniyle görevimden istifa etmeye niyetim yok” diyerek görevine devam edeceği mesajını verdi.

SİYASİ BASKI TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Trump’ın bu açıklamaları, Fed’in bağımsızlığına yönelik siyasi baskı tartışmalarını tekrar gündeme taşıdı. Washington’daki kulislerde dikkatler, Cook’un istifa edip etmeyeceği veya Trump’ın görevden alma adımını atıp atmayacağı üzerine toplandı.