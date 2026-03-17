Trump’tan Fed’e Faiz İndirimi Vurgusu

ABD BAŞKANI TRUMP’TAN FED’E FAİZ ELEŞTİRİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gerçekleşen bir etkinlikte ülke gündemindeki konular hakkında görüşlerini dile getirdi. Fed Başkanı Jerome Powell’a yönelik eleştirilerini yineleyerek “faiz indirimleri konusunda geç kaldığı” yorumunu yaptı ve faiz oranlarının düşürülmesinin şart olduğunu belirtti. Trump, “Faiz oranlarını hemen düşürmeli. Özel bir toplantı yapmalılar. Faiz oranlarını indirmek için bundan daha iyi ne zaman olabilir ki, üçüncü sınıf öğrencisi bile bunu bilir.” ifadelerini kullandı.

FED’İN SON TOPLANTISI VE GELECEK PLANLARI

Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) 27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen son toplantısında, politika faizinin beklentilere paralel olarak yüzde 3,5-3,75 aralığında sabit tutulduğu kaydedildi. Merkez bankasının bir sonraki FOMC toplantısının ise 17-18 Mart tarihlerinde yapılması planlanıyor.