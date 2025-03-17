Trump’tan Husilere Sert Yanıt Verildi

ABD BAŞKANINDAN HUSİLERE KARŞI SERT AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, Husiler’in gerçekleştirdiği saldırıların arkasında İran’ın bulunduğunu ifade ederek, “Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek” açıklamasını yaptı.

HUSİLERİN İSRAİL’E UYARISI

Husiler, 7 Mart’ta bir bildiri yayımlayarak, İsrail’e Gazze’ye yardım girişlerine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

TALİMATINI AÇIKLADI

Donald Trump, Truth Social platformunda yaptığı 15 Mart tarihli açıklamada, orduya Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatma emrini verdiğini belirtti. Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi ise ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin hedef alındığını ve saldırıların devam etmesi durumunda deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’u da kapsayacağını duyurdu.

İRAN DESTEKLİ HUSİLERİN SALDIRILARI

İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere’nin başkent Sana’nın da arasında bulunduğu bazı şehirlere yönelik gerçekleştirdiği hava saldırılarında 53 kişinin yaşamını yitirdiğini, 98 kişinin de yaralandığını açıkladı.