Trump’tan İdam Talebi: “Diktatör Değilim.”

ABD BAŞKANINDAN CİNAYET SUÇLARINA KARŞI SERT YAKLAŞIM

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington’da cinayet işleyenler hakkında idam cezası talep edeceğini belirtti. Beyaz Saray’da gerçekleştirilen kabine toplantısında Washington’ın güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Trump, aldıkları ilave önlemlerle suç oranlarını önemli ölçüde düşürdüklerini ve bu durumdan gurur duyduklarını ifade etti. Özellikle son iki haftadır başkentte hiç cinayet meydana gelmediğini vurguladı. Trump, “Başkent Washington’da birisi birisini öldürürse, onun hakkında idam cezası talep edeceğiz.” şeklinde konuştu.

SUÇLA MÜCADELE İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Trump, Amerika Birleşik Devletleri’nde bu tür düzenlemelerin eyaletlere verildiğini hatırlatarak, başkent için nasıl bir düzenleme yapılabileceğini inceleyeceklerini aktardı. Ülke genelinde suçla mücadele için daha sıkı tedbirler alacaklarının altını çizen Trump, “Ben diktatör değilim, sadece suçları nasıl önleyeceğimi biliyorum.” diyerek yaklaşımını açıkladı.