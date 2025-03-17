Dünya

Trump’tan İran’a Net Husi Mesajı

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TRUMP’TAN HUSİLERE KARŞI CİDDİ UYARI

ABD Başkanı Donald Trump, Husiler tarafından gerçekleştirilen saldırıları İran’ın üstleneceğini ifade ederken, “Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek” şeklinde uyarıda bulundu.

HUSİLERİN İSRAİL TEHDİDİ

Husilerin 7 Mart’ta yaptığı açıklamada, İsrail’e Gazze’ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre verdiklerini, aksi halde İsrail’e karşı deniz operasyonlarını tekrar başlatacaklarını duyurdu. Trump, bu durumu dikkate alarak, 15 Mart’ta Truth Social üzerinden orduya Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” düzenleme talimatı verdiğini açıkladı.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirtti. Ayrıca, saldırılarına devam ettikleri sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’ı da kapsayacağını lisana getirdi. İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere’nin kullanıcı olduğu hava saldırılarında 53 kişinin yaşamını yitirdiğini, 98 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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