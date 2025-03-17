Trump’tan İran’a Sert Uyarı

TRUMP’IN HUSİLERLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin gerçekleştirdiği saldırılarla ilgili olarak İran’ın bu durumdan sorumlu tutulacağını ifade ediyor. Trump, “Husiler tarafından yapılacak herhangi bir saldırı ya da misillemeye büyük bir güçle karşılık verilecek” diyor.

YEMEN’DE BÜYÜK SALDIRI TALİMATI

Husiler, 7 Mart’ta, İsrail’e Gazze’ye yardımların ulaşımı için 4 gün süre tanıdıklarını, bu süre dolduğunda ise İsrail’e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını belirtmişti. Trump, Truth Social platformu üzerinden 15 Mart’ta ordusuna Yemen’deki Husilere karşı “büyük bir saldırı” başlatması talimatını verdiğini duyurdu.

HUSİLERİN CEVABI VE SALDIRILAR

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’ye ait uçaklar ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını açıklayarak, saldırılara devam ettikleri sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington’ı da kapsayacağını bildirdi. İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere’nin başkent Sana’nın yer aldığı bazı şehirlere düzenlediği hava saldırılarında 53 kişinin hayatını kaybettiğini ve 98 kişinin yaralandığını duyurdu.