Trump’tan Nükleer Enerji Hamlesi!

NEW ENERGY STRATEGY ANNOUNCED

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis’te gerçekleştirdiği basın toplantısı öncesinde ülkesinin enerji stratejisinde yeni bir dönem başlatacak başkanlık kararnamelerine imza attı. Bu adım, nükleer enerji yatırımlarının önünü açmayı hedefliyor ve ABD’nin enerji politikalarında önemli bir değişimin habercisi olarak görülüyor. Trump, nükleer enerjinin hem güvenli hem de çevre dostu bir kaynak olduğunu ifade ederek, “Bugün nükleer enerji alanında büyük bir atılımın duyurusunu yapıyoruz. Bu alandaki yeni kararnamelerle birlikte ABD, küresel nükleer güç yarışında iddialı bir konuma yükselecek” dedi.

NÜKLEER ENERJİDE FRANSA MODELİ

Enerji talebinin giderek arttığını vurgulayan Trump, nükleer enerjinin ülkenin geleceği açısından kritik bir rol üstleneceğini dile getirdi. “Büyük ölçekli santrallerin yanı sıra daha küçük ve modüler tesisler de inşa edeceğiz. Fransa’nın uyguladığı modeli örnek alarak birkaç küçük tesisi entegre sistemler hâline getireceğiz” diyen Trump, bu tesislerin hızlı bir şekilde ve yüksek güvenlik önlemleriyle hayata geçirileceğini belirtti.

ÇİN İLE YARIŞIN ÖNEMİ

Trump, nükleer alandaki bürokratik engellerin kaldırılacağını vurgulayarak, “Artık zaman kaybetmeden harekete geçmeliyiz. Yeni teknolojilerle, yapay zekâ entegrasyonuyla bu süreci hızlandıracağız. Çin’in gerisinde kalmak gibi bir lüksümüz yok” ifadelerini kullandı. Yapay zekânın nükleer tesislerin inşasında ve işletilmesinde önemli bir rol oynayacağına dikkat çeken Trump, Amerika’nın bu alandaki liderlik hedefinden sapmayacağını belirtti. Bu açıklamalar, ülkenin enerji üretiminde nükleere daha fazla yer vermesine yönelik işaretler olarak yorumlandı.