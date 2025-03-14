Trump’tan Putin’e Barış Çağrısı

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI KRİTİK DÖNEMECE ULAŞTI

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışma, Şubat 2022’den bu yana oldukça önemli bir eşik noktası yaşıyor. ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi yaptığını bildirdi. Bu görüşmenin detaylarını paylaşan Trump, Putin’den Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını talep ettiğini ifade etti. Bu gelişme, savaşın sona ermesi için bir umut ışığı doğururken, dünya genelinde dikkatle izleniyor.

TRUMP-PUTİN GÖRÜŞMESİ: UMUT OLACAK MI?

ABD Başkanı Trump, görüşmeyle ilgili açıklamasında, “Putin ile verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Savaşın sona ermesi için büyük bir şansımız var. Bu görüşmede, Putin’den Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını rica ettim” dedi. Trump, görüşmenin olumlu geçtiğini vurgularken, savaşın sona ermesine dair iyimser bir tablo çizmeyi başardı. Ancak Kremlin’den henüz resmi bir yanıt ya da detaylı bir açıklama gelmedi. Rusya’nın Ukrayna’ya karşı sürdürdüğü işgal, üç yılı aşkın süredir devam ediyor ve bu süre zarfında binlerce insan hayatını kaybetti. Trump’ın bu açıklaması, ABD’nin savaşla ilgili politikalarının değişebileceğine işaret ediyor. Öte yandan, Ukrayna tarafının resmi olarak herhangi bir açıklamada bulunmaması, durumun ne kadar hassas olduğunu ortaya koyuyor.

SAVAŞIN SEYRİ VE ULUSLARARASI TEPKİLER

Rusya-Ukrayna savaşı, dünya genelinde ekonomik ve siyasi dalgalanmalara neden olurken, milyonlarca insanı yerinden etti. Çatışmaların yoğunlaştığı doğu bölgelerinde insani durum derinleşiyor ve uluslararası toplum barış görüşmeleri çabalarını artırma gayretinde. Trump’ın Putin ile yaptığı bu görüşme, ABD’nin arabuluculuk rolünü üstlenebileceği konusunda yorumlanıyor. Avrupa Birliği ve NATO üyesi ülkeler, savaşın başlangıcından beri Ukrayna’ya destek sağlarken, Trump’ın Putin’e yaptığı bu çağrı bazı müttefik ülkelerde endişe yaratabiliyor. Zira, Ukrayna’nın NATO üyeliği ve işgal altındaki topraklarının geri alınması gibi meseleler, barış görüşmelerinin merkezinde bulunuyor. Trump’ın yaptığı açıklamalar, bu taleplerin gelecekte nasıl şekilleneceği hakkında soru işaretleri yaratıyor.

BARIŞ SÜRECİ İÇİN HANGİ ADIMLAR ATILMALI?

Trump’ın Putin’den Ukraynalıların hayatlarını bağışlamasını istemesi, insani bir çağrı gibi görünse de, barış sürecinin karmaşık yapısını göz ardı etmek mümkün değil. Rusya, işgal ettiği bölgelerde kontrolünü sürdürürken, Ukrayna bu toprakları geri almak için kararlı bir duruş sergiliyor. Ayrıca, savaşın sona ermesi için taraflar arasında güven tesis edilmesi ve uluslararası garantörlerin sürece dahil edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlar, Trump’ın bu girişimini, ABD’nin Rusya ile ilişkileri normalleştirme çabası olarak değerlendirebilir. Ancak, Ukrayna’nın egemenlik haklarının korunması ve savaş suçlarının hesaba katılması, barış görüşmeleri için kritik öneme sahip olacak. Trump’ın bu telefon görüşmesi, yalnızca bir başlangıç olarak değerlendiriliyor, süreç nasıl ilerleyecek merakla bekleniyor.