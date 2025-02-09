Trump’tan Putin’e Ukrayna Görüşmesi İddiası

GÖRÜŞME İDDİASI

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında beklenen telefon görüşmesinin gerçekleştiği öne sürüldü. New York Post’un haberine göre, Trump ve Putin, Ukrayna’daki savaşın sona erdirilmesi konusunu görüştü.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

Gazetede yer alan bilgiye göre, Trump Cuma günü Air Force One uçağında bir röportaj verdi. Trump, “Putin ile kaç kez görüştünüz?” sorusuna “Söylemesem daha iyi olur” yanıtını verdi. Aynı zamanda, “Putin insanların öldüğünü görmek istemiyor” ifadesini kullandı.