Trump’tan Ramazan İçin Tebrik Mesajı

RAMAZAN AYI MESAJI

Müslümanlar için derin manevi bir anlam taşıyan Ramazan ayı geldi. Bu özel günlerle ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump’tan bir mesaj yayımlandı. Trump, Ramazan ayına dair yazılı bir duyuru yaparak, Müslümanların bu mübarek dönemi için tebriklerini iletti.

İÇTEN DİLEKLERLE TEBRİK

Trump, açıklamasında “Oruç, dua ve bir araya gelişin kutsal zamanı olan mübarek Ramazan ayını en içten dileklerimle tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı. Dini özgürlüklerin ABD yaşam tarzının ayrılmaz bir parçası olduğuna atıfta bulunan Trump, “Barış dolu bir gelecek inşa etme ve her insanın ruhuna işlenmiş olan onuru koruma konusundaki kararlılığımızı vurguluyoruz.” değerlendirmesini yaptı. Mesajının sonunda, “Tanrı, bu harika günlerde sizi ve ailelerinizi korusun.” diyerek sözlerini tamamladı.