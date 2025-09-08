Trump’tan Rusya’ya YAPTIRIM Mesajı

ABD BAŞKANI YAPTIRIMLARA GEÇMEYE HAZIR

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlarken Rusya’ya yönelik yaptırımların ikinci aşamasına geçme niyetini açıkladı. “Evet, hazırım” ifadesi, Washington’un Moskova’ya karşı daha sert önlemler alacağı yönündeki beklentileri artırdı.

DIPLOMATIK SÜREÇTE GERILIM

Trump, geçmişte Rusya’yı sık sık yeni yaptırımlarla tehdit etmiş olsa da, Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelerin devam etmesi nedeniyle bu adımları ertelemişti. Bu son açıklama, diplomatik sürecin bozulduğunu ve yaptırımların yeniden gündeme getirildiğini gösteriyor.

YAPTIRIMLARIN YENİ KAPSAMI

ABD’nin önceki yaptırımları enerji, finans ve savunma sektörlerine odaklanmıştı. Yeni aşamada, teknoloji ihracatının daha da kısıtlanması, Rus oligarklara ait mal varlıklarının dondurulması ve uluslararası finans sistemlerinden dışlanma gibi önlemler düşünülebilir.

MOSKOVA’DAN TEPKİ BEKLENİYOR

Trump’ın açıklamasının ardından, gözler Kremlin’e çevrildi. Rusya’nın bu yeni yaptırım tehdidine nasıl yanıt vereceği, bölgesel ve küresel dengeler açısından büyük bir öneme sahiptir.