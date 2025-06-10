Trump’tan Tehdit: Tükürürlerse Vururuz

TRUMP’IN PAYLAŞIMIYLA PROTESTOLAR HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRME

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından Los Angeles’taki protestolar ile ilgili bir paylaşım gerçekleştirdi. Protestocuları “isyancılar” olarak tanımlayan Trump, bu kişilerin Ulusal Muhafız görevlilerinin yüzüne tükürme eğiliminde olduğunu belirtti. Trump, “Tükürürlerse vururuz. Size daha önce hiç olmadıkları kadar sert vurulacaklarına söz veriyorum. Böyle bir saygısızlığa tahammül edilmeyecektir” açıklamasını yaptı. Ulusal Muhafız birliklerine karşı böyle bir davranışı kabul etmeyeceklerini vurguladı ve “Bu, ABD Başkanı’nın Los Angeles’ta devam eden Gavin Newscum’dan ilham alan felaket niteliğindeki isyanlarla ilgili bir açıklamasıdır” ifadesini kullandı. Trump’ın paylaşımında California’nın Demokrat Valisi Newsom’un soyadını “scum” (pislik) kelimesiyle yazması dikkat çekti.

LODBERGE İLE ICE KARŞITI PROTESTOLAR

Los Angeles’ta, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınan düzensiz göçmenlere destek amacıyla gerçekleştirilen gösteriler devam ediyor. Trump yönetimi, ICE karşıtı protestolar nedeniyle sert açıklamalar yaptı. Gösterilerde birçok kişi gözaltına alınırken, güvenlik güçleri ile protestocular arasında zaman zaman çatışmalar yaşandı. Trump, Los Angeles’taki durumu kontrol altına almak için Ulusal Muhafızları görevlendirdiğini belirtti ve Demokrat yöneticileri bölgedeki olaylardan sorumlu tuttu.