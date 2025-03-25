Trump’tan Türkiye ve Erdoğan’a Övgü

ABD BAŞKANI TRUMP, BÜYÜKELÇİLERLE BULUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump, Senato onayını aldıktan sonra dünyanın çeşitli ülkelerine gidecek bazı büyükelçilerle Beyaz Saray’da bir araya geldi.

TÜRKİYE HAKKINDAKİ GÖRÜŞLER

ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen Barrack, diğer büyükelçi adaylarıyla birlikte basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Trump’la işbirliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Barrack, Türkiye için “en kadim medeniyetlerden biri” ifadesini kullandı. Trump ise Barrack’ın bu sözlerine, “İyi bir ülke; lideri de iyi.” yanıtını verdi.

BARRACK’IN HAYATI VE KARIYERİ

77 yaşındaki Tom Barrack, ABD’nin California eyaletinde doğup büyüdü. Lisans eğitimini Güney Kaliforniya Üniversitesinde, hukuk eğitimini ise San Diego Üniversitesinde tamamladı. Lübnan’ın Zahle kentinden 1900 yılında Amerika’ya göç eden Lübnanlı Hıristiyan bir ailenin torunu olan Barrack, Los Angeles’taki Culver City’de bir bakkal sahibi olan babası ve bir sekreter olan annesi ile birlikte büyüdü. Öğrencilik yıllarında rugby takımıyla ilgilendi ve avukatlık kariyerine Suudi Arabistan’da başladı. 1980’lerde Reagan yönetiminde içişleri bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev yaptı ve Ronald Reagan ile California’daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk ilişkisi kurdu.