Trump’tan Ukrayna’ya Sert Tepki!

GERGİN TOPLANTI VE TARTIŞMA

ABD ile Ukrayna arasındaki gerilim giderek artıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, değerli madenlere dair bir anlaşmayı görüşmek amacıyla bir araya geldi. Beyaz Saray’da düzenlenen toplantı, basın mensuplarının da izlediği bir ortamda sert tartışmalara sahne oldu. İki lider, uluslararası kamuoyunun önünde uzun süre fikirlerini savundu.

ZELENSKY’İN İFADELERİ TEPKİ ÇEKTİ

Toplantıdan sonra İngiltere’ye giden Zelensky, Avrupalı liderlerle buluştu. Avrupalı liderler, Ukrayna’ya destek vereceklerini belirtse de, ABD desteği olmadan etkin olamayacaklarının altını çizdi. Zelensky’nin “Rusya ile savaşın sona ermesi çok uzak bir ihtimal” sözleri, Trump’ı öfkelendirdi. Trump, konuya ilişkin “ABD’nin desteğini aldığı sürece barış istemiyor, buna tahammül etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

AVRUPA ÜLKELERİNİN ABD VURGUSU

Zelensky ile gerçekleştirdikleri görüşmede, Avrupa ülkelerinin ABD olmadan bu konuda başarılı olamayacaklarını dile getirdiğini ifade eden Trump, bu yaklaşımın Rusya’ya karşı güçlü bir duruş sergileme konusunda sağlıklı bir adım olmadığını belirtti. Siyasi analizinin yanına eklediği soruyla, liderlerin bu konuda ne düşündüğünü sorguladı.