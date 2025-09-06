Trump’tan Venezuela’ya Uçak Tehdidi

GERİLİM TIRMANIYOR

ABD’nin Karayipler bölgesine, Venezuela açıklarına bir denizaltı ve 7 savaş gemisinden oluşan bir deniz grubu göndermesi, iki ülke arasındaki gerilimi daha da artırıyor. ABD Başkanı Trump, Oval Ofis’te düzenlediği basın toplantısında, iki ülke arasındaki çekişmeye de değindi. Venezuela’ya ait savaş uçaklarının ABD donanma unsurlarına yakın uçmalarına yönelik sorulan bir soru üzerine Trump, “Bence başları belaya girecek.” yorumunu yaptı. Trump, “Onlara bunu söylüyoruz. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa, kaptanlarımız ne yapmak istediklerine kendileri karar verir.” dedi ve şu ifadeleri ekledi: “Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek.”

ABD’DEN YENİ ADIMLAR

Trump, daha önce imzaladığı kararnamede “Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele” amacıyla ordunun daha fazla ve etkin bir şekilde kullanılmasını talep etmişti. Maduro’nun, on yılı aşkın süredir ABD’ye uyuşturucu kaçakçılığından sorumlu “Cartel de los Soles”in lideri olduğu öne sürülüyor ve bu kartel ABD Hazine Bakanlığı tarafından “Özel Olarak Belirlenmiş Küresel Terörist” olarak tanımlanmıştı. ABD yönetimi, 8 Ağustos’ta Maduro’nun tutuklanmasını sağlayacak bilgi için verdiği ödülü 25 milyon dolardan 50 milyon dolara yükseltmişti. Maduro’nun Trump’a meydan okumasının ardından, ABD’nin Venezuela açıklarına denizaltı ve savaş gemilerinden oluşan grubu göndermesiyle gerilim doruk noktasına ulaştı.