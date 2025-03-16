Trump’tan VOA’ya Büyük Darbe

TRUMP’IN KARARNAMESİ VE MEDYA DÜNYASINA ETKİLERİ

ABD’de Donald Trump’ın ikinci döneminin başlaması, medya alanında büyük yankı uyandırdı. 1942 yılından beri yayın yapan ve dünya genelinde 50’den fazla dilde hizmet sunan Voice of America (VOA), Trump’ın imzaladığı bir kararnameyle önemli bir darbe aldı. Yaklaşık 1500 gazeteci ve çalışanının idari izne çıkarıldığı bildirildi. CBS News, bu durumun Trump’ın, ABD Küresel İlişkiler Medya Ajansı (USAGM) gibi kurumları hedef alan kapsamlı kesinti kararının ardından gerçekleştiğini duyurdu.

İDAREİ İZNE ÇIKARILAN PERSONEL

Trump’ın imzaladığı kararnamenin amacı, USAGM ve bazı diğer federal kurumların personel sayısını yasal asgari düzeye indirmek. Kararnamede, “Bu tür kuruluşlar, yasal işlevlerinin ve ilgili personelinin performansını, yasaların gerektirdiği asgari mevcudiyet ve işleve indirgeyecektir” ifadesi yer alıyor. CBS News’e bilgi veren kaynaklar, VOA’nın tam zamanlı çalışanlarının idari izne çıkarıldığını doğruladı. Çalışanlar, USAGM İnsan Kaynakları Direktörü Crystal G. Thomas tarafından gönderilen bir e-posta ile bilgilendirildi. Bu bildirimin, muhabirlerden üst düzey yöneticilere kadar tüm tam zamanlı çalışanları kapsadığı belirtilse de sözleşmeli çalışanlara bu bildirim ulaşmadı.

SERBEST ÇALIŞANLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLER

VOA’dan edinilen bilgilere göre, dünya genelindeki serbest çalışanlar ve aylık sözleşmeli çalışanlar, ödeme yapılmaması nedeniyle işlerine son vermek zorunda kaldı. Bazı çalışanlar, stüdyoya gitmek üzereyken “Hayır, evinize gidin” talimatıyla geri çağırıldıklarını aktardı. Bu durum, VOA’nın yayın faaliyetlerini ciddi şekilde aksattı.

VOA’NIN TARİHİ VE KRİTİK ROLÜ

VOA Direktörü Michael Abramowitz, CBS News’e verdiği demeçte, “83 yıldır ilk kez Amerika’nın Sesi’nin susturuluyor olmasından derin üzüntü duyuyorum. Bu sabah Amerika’nın Sesi’nin neredeyse tüm personelinin – 1.300’den fazla gazeteci, yapımcı ve destek personeli – idari izne çıkarıldığını öğrendim. Ben de onlara dahilim” şeklinde konuştu. Abramowitz, VOA’nın reform ihtiyacı olduğunu kabul etse de alınan kararın kurumun hayati misyonunu yerine getiremez hale getireceğini vurguladı. Özellikle İran, Çin ve Rusya gibi ABD’yi itibarsızlaştırmak isteyen ülkelerin yalan haberleri ürettiği bir dönemde bu görevin kritik önem taşıdığını ifade etti. VOA, 1942 yılında Nazi Almanyası’na karşı yayın yapmak üzere kurulan bir devlet kanalıdır. Bugün 50’den fazla dilde hizmet vererek, dünya çapında 361 milyonluk geniş bir izleyici kitlesine ulaşmaktadır. Önceden yaklaşık 2.000 tam zamanlı çalışanı ve yıllık 260 milyon dolarlık bütçesi bulunan VOA, bu kesintilerle birlikte küresel yayıncılık misyonu açısından ciddi tehditlerle karşı karşıya kalmış durumda.