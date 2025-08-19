Trump’tan Yeni Duyuru!

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’da Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupa’nın önde gelen liderleri ile bir araya geldikten sonra yeni bir açıklama yapma gereği duydu. Trump, Zelenski ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in işlerini iyi yaptığını belirtti ve Zelenski’nin Rusya ile savaşın sona ermesi için “biraz esneklik göstermesi gerektiğini” ifade etti. Ayrıca, “Önümüzdeki haftalarda Putin’i anlayacağız” diyerek, Putin’in anlaşma yapmak istememe olasılığına dikkat çekti.

ABD BİRLİKLERİ HAKKINDAKİ SORULAR

Trump, ABD birliklerinin Ukrayna’da görev yapmaması ile ilgili gelen bir soruyu yanıtlayarak, “Size güvence veriyorum” dedi. Başkan, Fransa, Almanya ve İngiltere’nin Ukrayna’nın güvenlik garantisi çerçevesinde asker göndermeyi istediğini bildirdi ve Kiev’in NATO’ya katılmayacağının altını çizdi. Trump, “Bir çeşit güvenlik olacak, NATO olamaz. Her zaman Ukrayna’nın, Rusya ve Avrupa arasında bir tampon olduğunu düşündüm” şeklinde konuştu.

PUTİN İLE İLİŞKİLER

Trump, Avrupa liderleri önünde Putin’le doğrudan iletişim kurmadığını belirterek, “Putin’le sıcak ilişkiler kurmak iyi bir şey. Zaman kaybetmek istemiyorum, sadece savaşı sonlandırmak istiyorum” dedi. Bu açıklamalar, Trump’ın Ukrayna-Rusya gerilimi konusundaki yaklaşımını ortaya koyuyor.