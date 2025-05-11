Trump’tan Zelensky’e Ateşkes Uyarısı

ATEŞKES GÖRÜŞMELERİ İÇİN YENİ FIRSAT

2022’de başlayan Rusya-Ukrayna savaşında ateşkes müzakereleri tekrar gündeme geldi. Dün Moskova’da düzenlenen basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya yönelik üçüncü kez ateşkes ilan ettiklerini duyurdu. Ayrıca, 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlamasını önerdi. Bu önerinin ardından ABD Başkanı Donald Trump’ın da konuyla ilgili açıklamaları dikkat çekti.

TRUMP’TAN ZELENSKY’E ACİL ÇAĞRI

Trump, Putin’in aslında bir ateşkes istemediğini, fakat savaşın sona ermesi için Türkiye’de görüşmek istediğini vurguladı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’e “Ukrayna bunu derhal kabul etmeli” şeklinde uyarıda bulundu. Trump açıklamasında, “Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması istemiyor; onun yerine Perşembe günü Türkiye’de bir araya gelerek bu kan banyosuna dönüşen savaşı bitirme ihtimalini müzakere etmek istiyor. Ukrayna bunu derhal kabul etmeli. En azından bir anlaşmanın mümkün olup olmadığını öğrenmiş olurlar.” ifadelerini kullandı.

ANLAŞMA İHTİMALİ ÜZERİNE ŞÜPHELER

Trump, Putin’in İkinci Dünya Savaşı’nın zaferini anmakla meşgul olmasının, Ukrayna ile bir anlaşma yapma ihtimalini sorgulamasına neden olduğunu belirtti. “Görüşmeyi yapın hemen.” çağrısı yaparak, müzakerelerin gecikmemesi gerektiğine dikkat çekti.