Trump’tan Zelensky’e: Kabul Etmelisin

ATEŞKES ÜZERİNE YENİ GELİŞMELER

Rusya ile Ukrayna arasında 2022 yılında patlak veren ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan savaşta ateşkes ihtimali gündeme gelmiş durumda. Dün Moskova’da düzenlenen bir basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’ya üçüncü kez ateşkes teklif ettiklerini duyurdu ve 15 Mayıs’ta İstanbul’da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını önerdi.

TRUMP’TAN UKRAYNA’YA UYARI

Putin’in önerisi sonrası ABD Başkanı Donald Trump’tan da dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump, Putin’in asıl amacının ateşkes istemek olmadığını, ancak savaşı sona erdirme ihtimalini müzakere etmek için Türkiye’yi seçtiğini ifade etti ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky’i uyardı: “Ukrayna bunu derhal kabul etmeli.” Trump açıklamasında, “Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna ile bir ateşkes anlaşması istemiyor; onun yerine Perşembe günü Türkiye’de bir araya gelerek bu kan banyosuna dönüşen savaşı bitirme ihtimalini müzakere etmek istiyor,” şeklinde konuştu. Bu görüşmenin, hem Avrupa liderleri hem de ABD için durumu daha iyi anlayarak ilerlemeleri adına büyük önem taşıyacağını belirtti.

ANLAŞMA ŞÜPHELERİ

Trump, Putin’in, İkinci Dünya Savaşı zaferini kutlamaya odaklanması nedeniyle, Ukrayna’nın onunla bir anlaşma yapacağına dair endişe duymaya başladığını ifade etti. Son olarak, “Görüşmeyi yapın hemen,” diyerek sürecin hızlanması gerektiğini vurguladı.